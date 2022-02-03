Экс-"Холостяк" Никита Добрынин рассказал о проблеме, с которой столкнулся во время отдыха на Сейшельских островах вместе с семьей.

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин прославился благодаря своей работе на радио и участию в реалити-шоу "Холостяк". Как известно, недавно они вместе со своей женой Дашей Квитковой и сыном Львом (сейчас мальчику полгода) на Сейшельские острова. На своей странице в Инстаграм Добрынин поделился новым фото. На кадре экс-"Холостяк" предстал перед камерой в светлых шортах и черной футболке. Также свой образ он дополнил солнцезащитными очками. Под публикацией Никита Добрынин пожаловался на проблему, с которой столкнулся на отдыхе на островах.

"Только ленивый не заметит, как сильно я обгорел. А кто-то говорит, что на Сейшелах не сезон", — пожаловался на проблему Никита Добрынин.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Какая красивая фотография! И четкость камеры 😍 а вы геле ещё обрабатываете фото?", "Огонь", "Шорты класс", "Классно, респект".

Напомним, что недавно Добрынин недавно показал, как он без футболки наслаждается отдыхом под солнцем. Стоит отметить, что после этого момента он и мог сгореть на солнце.

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