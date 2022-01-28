"Холостяк" Никита Добрынин рассказал об эмоциональном дорогом подарке украинцам, задав неожиданный вопрос у себя в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - главный герой шоу "Холостяк", где победила Даша Квиткова. После проекта пара поженилась, а недавно у них появился первенец. Сейчас семья отдыхает на Сейшелах, куда взяли с собой маму и маленького ребенка.

На новом фото в Инстаграм Никита показал, как наслаждается отдыхом на Сейшелах. На снимке Добрынин позировал в халате, находясь среди экзотической растительности.

"Наша жизнь — это эмоции.

Когда мы находимся с любимым человеком — испытываем эмоцию, кайфуем в моменте и хотим ещё. Когда сидим с понедельника по пятницу на ненавистной работе — это тоже вызывает эмоции, хочется найти занятость по душе и получать больше кайфа от жизни.

Именно эмоции определяют наши действия и решения, они служат идентификатором.

Некоторые люди намеренно их блокируют (особенно неприятные). Но фишка в том, что они не бывают плохими или хорошими, эмоции делают нас нами, людьми, в этом и ценность.

Круто, когда есть возможность проживать их на максимум, разделять с близкими, а ещё круто дарить их родным.

Да, практичные подарки — штука классная. Но вряд ли на старости лет мы будем с улыбкой на лице вспоминать, какой крутой блендер или отбойный молоток получили на новый год, аж 20 лет прослужил

Я очень рад, что мы рванули на Сейшелы, это наши незабываемые эмоции. Мы здесь отдыхаем душой и телом. Мы все здесь на релаксе, в промежутках между бессонными ночами

А вы за какие подарки? Эмоция или практичность?", - написал звезда.

Напомним, "Холостяк" Добрынин устроил худеющей после родов Квитковой свидание мечты

Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин впервые показал дом на берегу океана, в котором живет с сыном и Квитковой

А еще Politeka сообщала, что череда неприятностей настигла семью "Холостяка" Добрынина вдали от Украины



