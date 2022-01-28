Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - главный герой шоу "Холостяк", где победила Даша Квиткова. После проекта пара поженилась, а недавно у них появился первенец. Сейчас семья отдыхает на Сейшелах, куда взяли с собой маму и маленького ребенка.
На новом фото в Инстаграм Никита показал, как наслаждается отдыхом на Сейшелах. На снимке Добрынин позировал в халате, находясь среди экзотической растительности.
"Наша жизнь — это эмоции.
Когда мы находимся с любимым человеком — испытываем эмоцию, кайфуем в моменте и хотим ещё. Когда сидим с понедельника по пятницу на ненавистной работе — это тоже вызывает эмоции, хочется найти занятость по душе и получать больше кайфа от жизни.
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Полиция нашла тело звезды популярных сериалов, раскрыты детали трагедии: "Спи спокойно"
Врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно
20-летний солдат в Днепре расстрелял сослуживцев, подробности и фото подозреваемого: "Случилась трагедия"
Яркий участник "Мастер Шеф. Битва сезонов" расплакался перед судьей Ярославским: "Это капец"
Именно эмоции определяют наши действия и решения, они служат идентификатором.
Некоторые люди намеренно их блокируют (особенно неприятные). Но фишка в том, что они не бывают плохими или хорошими, эмоции делают нас нами, людьми, в этом и ценность.
Круто, когда есть возможность проживать их на максимум, разделять с близкими, а ещё круто дарить их родным.
Да, практичные подарки — штука классная. Но вряд ли на старости лет мы будем с улыбкой на лице вспоминать, какой крутой блендер или отбойный молоток получили на новый год, аж 20 лет прослужил
Я очень рад, что мы рванули на Сейшелы, это наши незабываемые эмоции. Мы здесь отдыхаем душой и телом. Мы все здесь на релаксе, в промежутках между бессонными ночами
А вы за какие подарки? Эмоция или практичность?", - написал звезда.
Напомним, "Холостяк" Добрынин устроил худеющей после родов Квитковой свидание мечты
Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин впервые показал дом на берегу океана, в котором живет с сыном и Квитковой
А еще Politeka сообщала, что череда неприятностей настигла семью "Холостяка" Добрынина вдали от Украины