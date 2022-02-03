Співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу" Холостячка", показала, як здавала на водінні парковку, поділившись відео в блозі.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою, яка кілька років тому перемогла на шоу "Маска". А минулого року артистка вирішила спробувати щастя на шоу "Холостячка", але переможець проекту Андрій Задворний досить швидко кинув зоряну красуню. А на нових сторіс в Instagram Злата показала, як здає на водінні парковку.

На першому сторіс Огневич показала "набір автомобіліста-початківця".

"Порошковий вогнегасник. Буксирувальний трос. Аптечка вже в авто. Набір автомобіліста-початківця", - написала Злата на кадрах.

На другому сторіс Злата показала, як вміє паркуватися.

"Олена, ти просто найкраща (інструктор)", - написала Злата на сторіс.

"Поки здавала парковку. По спині повільно стікали крапельки поту. Але в підсумку я впоралася. Задній хід...))))) По відчуттях - це приблизно як якщо б мій космічний корабель робив стикування з незнайомою планетою", - додала зірка.

"Фішки і реальність-це як гумовий пістолет і справжній. Начебто схожі, але не дуже. Я вчуся в авто-леді, тут жінки вчать жінок. Я отримала максимальне задоволення від процесу. Наскільки це взагалі можливо новачкові без досвіду водіння", - продовжила Злата.

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