Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою, яка кілька років тому перемогла на шоу "Маска". А минулого року артистка вирішила спробувати щастя на шоу "Холостячка", але переможець проекту Андрій Задворний досить швидко кинув зоряну красуню. А на нових сторіс в Instagram Злата показала, як здає на водінні парковку.
На першому сторіс Огневич показала "набір автомобіліста-початківця".
"Порошковий вогнегасник. Буксирувальний трос. Аптечка вже в авто. Набір автомобіліста-початківця", - написала Злата на кадрах.
На другому сторіс Злата показала, як вміє паркуватися.
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"Олена, ти просто найкраща (інструктор)", - написала Злата на сторіс.
"Поки здавала парковку. По спині повільно стікали крапельки поту. Але в підсумку я впоралася. Задній хід...))))) По відчуттях - це приблизно як якщо б мій космічний корабель робив стикування з незнайомою планетою", - додала зірка.
"Фішки і реальність-це як гумовий пістолет і справжній. Начебто схожі, але не дуже. Я вчуся в авто-леді, тут жінки вчать жінок. Я отримала максимальне задоволення від процесу. Наскільки це взагалі можливо новачкові без досвіду водіння", - продовжила Злата.
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