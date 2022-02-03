Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є популярною українською співачкою і блогеркою. Зірка нещодавно зробив пластичну операцію, збільшивши собі бюст до третього розміру. А тепер артистка вирішила розповісти про ще одну свою мрію, поділившись новими фото в Instagram.
"Я МРІЯЛА СТАТИ МОДЕЛЛЮ GUESS!
З самого підліткового віку я ходила магазинами Guess, розглядаючи їх вітрини і плакати, і мріяла одного разу опинитися там. Вони завжди виглядали шикарно... їх форми, пишне волосся, стегна, груди
І ось тепер я стикнулася з цим брендом! Поки ще не на вітринах і плакатах, але я впевнена в тому, що якщо дуже захотіти - все трапиться.
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Так ось я і колекція натхненна відомою моделлю Анною Ніколь Сміт! У цих образах я відчувала себе ніжною, жіночною, сексуальною ... різною", - написала Ганна.
Зірка також додала знімки, на яких вражала образами.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Мати, вмієш дивувати", "які шикарні фотки", "Просто красуня".
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