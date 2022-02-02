Известная певица и актриса Анна Тринчер показала, как вместе с женихом поздравляла его маму с днем рождения, и что ей подарила.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и блогерша, звезда "Скаженного весілля" Анна Тринчер поделилась в Instagram-сторис яркими кадрами, на которых показала, как они с женихом Александром Волошиным поздравляли его маму с днем рождения.

Сначала Аня показала кадры, как они с женихом поднимаются по ступенькам до квартиры его семьи, а затем, как поздравляли красотку-маму Волошина. Пара пришла в гости к будущей свекрови певицы с красивым букетом роз, а позже Тринчер презентовала маме жениха роскошный подарок – набор дорогой уходовой косметики.

Стоит отметить, что мама блогера Александра Волошина выглядит просто потрясающе, она молода и красива. Для праздника женщина надела темные брюки и удлиненную белую блузку, которую дополнила черным пояском. Также она сделала красивую укладку и макияж. Видно, что мама очень рада видеть сына с его невестой-певицей.

В одной из сторис можно увидеть, как Тринчер достает из пакета красивую коробку с подарком и говорит: "Надеюсь, угадала". А будущая свекровь звезды сначала обняла ее, а затем принялась открывать свой подарок.

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