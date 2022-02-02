Как сообщает Politeka.net, популярная певица и блогерша, звезда "Скаженного весілля" Анна Тринчер поделилась в Instagram-сторис яркими кадрами, на которых показала, как они с женихом Александром Волошиным поздравляли его маму с днем рождения.
Сначала Аня показала кадры, как они с женихом поднимаются по ступенькам до квартиры его семьи, а затем, как поздравляли красотку-маму Волошина. Пара пришла в гости к будущей свекрови певицы с красивым букетом роз, а позже Тринчер презентовала маме жениха роскошный подарок – набор дорогой уходовой косметики.
Стоит отметить, что мама блогера Александра Волошина выглядит просто потрясающе, она молода и красива. Для праздника женщина надела темные брюки и удлиненную белую блузку, которую дополнила черным пояском. Также она сделала красивую укладку и макияж. Видно, что мама очень рада видеть сына с его невестой-певицей.
Волочкова громко разругалась со своим ухажером, которого разыскивают в Украине: "Не прощу"
Жену известного футболиста застрелили на глазах у мужа: без мамы осталось трое детей
Вирус добрался до семьи победителя "Голосу країни", в каком состоянии ребенок: "Надеюсь, Бог ей поможет"
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
В одной из сторис можно увидеть, как Тринчер достает из пакета красивую коробку с подарком и говорит: "Надеюсь, угадала". А будущая свекровь звезды сначала обняла ее, а затем принялась открывать свой подарок.
Напомним, Актриса Анна Тринчер после операции перебрала с алкоголем: "Ой, что вчера творилось...".
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер без стеснения спела бабушке нецензурную песню, вызвав недоумение: "Где ты такую нечисть взяла?".
Также Politeka писала, что Анна Тринчер, которая перенесла тяжелую пластическую операцию, поразила украинцев признанием: "Я пожалела, что сделала...".