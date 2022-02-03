Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, розповіла про важливу подію у своєму житті, після відходу з колективу.

Після відходу з групи "НеАнгели" Слава Камінська і Вікторія Смеюха стали розвивати свої сольні кар'єри, пише Politeka.net. Перша вже записала кілька пісень і кліпів.

У новому пості Слава Камінська повідомила важливу новину про вихід альбому.

"Тиждень до виходу першого сольного альбому😍 вже всі оформили передзамовлення? Яку пісню чекаєте найбільше?⬇ ️ ",- написала артистка, опублікувавши фото в чорній сукні і в довгих рукавичках.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Та все чекаю...але йти необхідно хочу більше❤️🔥", " чекаємо з нетерпінням) ви найкраща!!!🔥 ", "Слава Богу, кожну❤️"," Слава Богу чекаємо😂", " навпіл! Повинен повірити! Рай!", "Фурія🔥", "Хороша як машина Пожежна", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Слава Камінська зізналася, що сама розвиває свою кар'єру, ставши собі продюсером і спонсором. За словами зірки, вона робить все, що хоче, і єдино, в чому відчуває труднощі - це комунікація з людьми, адже раніше всі питання вирішилися продюсером і менеджером.

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