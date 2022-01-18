Певица Слава Каминская развелась со своим супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, в 2019 году после пяти лет брака, пишет Politeka.net.
В одном из интервью медик рассказал, что одной из причин расторжения брака стала ревность звезды. Впервые Эдгар Каминский подал на развод в 2017 году, но позже решил дать себе шанс восстановить отношения, но ничего не вышло.
Сейчас хирург строит новые отношения, а личная жизнь Славы Каминской пока находится в секрете.
В новом посте Инстаграм певица неожиданно появилась в белом платье, подчеркнувшем ее фигуру и заговорила о принце.
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"Раз — и ты в белом платье🤍 В ожидании нового принца… Здесь они тоже ничего))", - написала певица.
Публикация быстро собрала более 4000 лайков и много комментариев.
"Слава богу Слава теперь свободна ❤️❤️❤️❤️", "Платье есть🔥осталось фату,ну и мужчину❤️", "Все бабы как бабы, а Славка богиня (с) 😉", " А что с предыдущим принцем? Я что-то пропустила? 😢", - написали пользователи Сети.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" потрясла видом в купальнике на берегу океана
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