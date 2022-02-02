Как пишет Politeka.net, певица Слава Каминская поделилась ярким снимком на своей странице в Инстаграм, вызвав бурную реакцию.

«Добрый вечерок. Иногда я могу психануть с пользой для себя. Но это редкость», - написала артистка.

Слава Каминская позировала в прозрачном черном кружевном платье.

«Вау, огнище», «Вау🔥🔥🔥🔥 огонь, шикарное фото», «Вы выглядите шикарно просто! Вам на пользу сольная карьера! Удачи вам во всем! Талант», «Слава вы нереальная красотка😍 шикарная», - засыпали артистку комплиментами.

При этом многие фолловеры Славы Каминской спутали ее в таком образе с Таисией Повалий.

«Похожа на Таисию Повалий( не сейчас конечно, а в лучшие её годы», «Прямо с языка сняли👏 про Повалий», «На Повалий похожа», «Я тоже в ленте увидела и подумала, что Повалий», «Я подумала откуда в моей ленте Таисия Повалий 😂на этом фото оч на неё похожи», - писали в комментариях к посту.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" насмешила снимками с экс-мужем и сыном

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