Співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з Володимиром Дантесом, розповіла про свою залежність, поділившись з українцями.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є успішною українською співачкою і дружиною Володимира Дантеса. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила розповісти про свою залежність.

"Нова залежність-СВАЙПАТЬ???!!

Пам'ятаєте мій пост про те, що я поставила собі обмеження на інсту (2 години на добу )?

Так от...вчора вперше мені вдалося не перевищити ліміт!!!) Звичайно, все залежить від того, наскільки забитий день, але раз так 20 за день я ловила себе на думці, що я тупо несвідомо відкриваю інсту і серфлю всіх і вся, навіть особливо не вдивляючись в фотки і не читаючи пости. Тобто я роблю це автоматично і не залучено. По суті, мені тупо подобається водити пальчиком вниз і вгору по екрану

Це явно залежність, хлопці!)

Ну, тобто моя залежність-це не пити і не курити, а свайпать?)

Хм, цікаво, подумала я, зате немає шкоди здоров'ю... здавалося б))

Але є один великий мінус-час

Як же багато часу і уваги бере на себе один палець на руці, не, ну не охренел цей палець?)", - написавши Надя.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дочитав, вогонь", "Само собою", "жива ікона", " цілий день сьогодні ходжу і наспівую твій сніппет. Як так? але дуже чекаємо, це вогонь","Надь) ми то чекаємо новий танець в Тік Тік під твій сніппет", " така ж тема і з тіктоком, зайдеш і вийти нереально, часу йде купа, а по суті - в нікуди...".

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