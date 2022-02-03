Певица Надя Дорофеева, которая замужем за Владимиром Дантесом, рассказала о своей зависимости, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является успешной украинской певицей и супругой Владимира Дантеса. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о своей зависимости.

"Новая зависимость - СВАЙПАТЬ???!!

Помните мой пост о том, что я поставила себе ограничение на инсту (2 часа в сутки )?

Так вот…вчера впервые мне удалось не превысить лимит!!!) Конечно, всё зависит от того, насколько забитый день, но раз эдак 20 за день я ловила себя на мысли, что я тупо бессознательно открываю инсту и серфлю всех и вся, даже особо не всматриваясь в фотки и не читая посты. То есть я делаю это автоматически и не вовлеченно. По сути, мне тупо нравится водить пальчиком вниз и вверх по экрану

Это явно зависимость, ребята!)

Ну, то есть моя зависимость – это не пить и не курить, а свайпать?)

Хм, интересно, подумала я, зато нет вреда здоровью… казалось бы))

Но есть один большой минус - ВРЕМЯ

Как же много времени и внимания берет на себя один палец на руке, не, ну не охренел ли этот палец?)", - написала Надя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Дочитал, огонь", "Само собой", "Живая икона", "Целый день сегодня хожу и напеваю твой сниппет. Как так? но очень ждём, это огонь", "Надь) мы то ждём новый танец в тик ток под твой сниппет", "такая же тема и с тиктоком, зайдёшь и выйти нереально, времени уходит куча, а по сути - в никуда...".

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