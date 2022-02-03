27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, поділилася словами своєї сестри, сподіваючись, що вони допоможуть усім.

Дружина Віктора Павліка - блогерка з аудиторією в Instagram у 169 тисяч осіб, передає Politeka.net. Зірка інтернету часто розповідає про особисте.

Так, Катерина Реп'яхова одного разу розповіла, що вона третя дитина в сім'ї - у неї є сестра і брат з різницею у віці 13 й 11 років. Також блогерка зізнавалася, що у неї погані стосунки з батьком, коли той розлучився з мамою.

У новому ж пості дружина Віктора Павліка вирішила передати слова своєї сестри.

"Ми заслуговуємо на все, що маємо. Якщо у нас виникають бажання, значить в нас є потенціал, щоб їх виконати. Думки моєї сестри, які мені максимально близькі. Можливо, вони надихнуть, когось із вас ❤️ не бійтеся своїх бажань. Все вийде ☺️", - написала блогерка.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Дуже хороша😍 😍 😍"," ви абсолютно праві👏 👏 👏", " стільки щирих і позитивних емоцій на фото! - супер!🌹 ", "Лялечка😍 🔥", " саме цього я хотіла і почути😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

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