После нескольких недель отдыха с семьей 56-летнему Павлику, видимо, захотелось чего-то другого. Артист оставил в номере женщин и сына, а сам отправился с другом детства кататься на лыжах. Кадры прощания с мужем 27-летняя Катя Репяхова опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
"Муж на лыжи без меня) Приехал его друг в Буковель, идут вместе", - сообщила девушка.
"Сам - без ансамбля, - уже у дверей откликнулся Павлик, в лыжном костюме и с чашечкой кофе, - С другом детства моего Сергеем. Пока, малыш, держись".
Репяхова поделилась планами на день, пока муж в "самоволке".
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"А я пока валяюсь, отдыхаю, Мишенька спит... Виктор Франкович приедет с лыж, мы поедем с мамой на обзорный подъемник. А еще мы завтра уезжаем, нужно по-тихоньку собираться", - сообщила жена Павлика.
До этого Репяхова умудрилась простудиться в отпуске. Причем заболел и ребенок. Пару дней в кровати, и от болезни остались только воспоминания. Катя рассказывала об этом в соцсети.
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