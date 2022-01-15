Украинский певец Виктор Павлик, который недавно женился в четвертый раз, отправился с возлюбленной, маленьким сыном и тещей на горно-лыжный курорт в Буковель.

После нескольких недель отдыха с семьей 56-летнему Павлику, видимо, захотелось чего-то другого. Артист оставил в номере женщин и сына, а сам отправился с другом детства кататься на лыжах. Кадры прощания с мужем 27-летняя Катя Репяхова опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

"Муж на лыжи без меня) Приехал его друг в Буковель, идут вместе", - сообщила девушка.

"Сам - без ансамбля, - уже у дверей откликнулся Павлик, в лыжном костюме и с чашечкой кофе, - С другом детства моего Сергеем. Пока, малыш, держись".

Репяхова поделилась планами на день, пока муж в "самоволке".

"А я пока валяюсь, отдыхаю, Мишенька спит... Виктор Франкович приедет с лыж, мы поедем с мамой на обзорный подъемник. А еще мы завтра уезжаем, нужно по-тихоньку собираться", - сообщила жена Павлика.

До этого Репяхова умудрилась простудиться в отпуске. Причем заболел и ребенок. Пару дней в кровати, и от болезни остались только воспоминания. Катя рассказывала об этом в соцсети.

Ранее сообщалось, с Виктором Павликом после семейного конфликта с Репяховой случился "приступ": "Я очень сильно..."

Также, жена Павлика подсела на экстрим, удивив украинцев своим талантом: «Нереальное удовольствие»

Politeka рассказывала, жена Виктора Павлика призналась, что помогло ей избежать послеродовой депрессии: "Когда Мишеньке был месяц..."