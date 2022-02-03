Як пише Politeka.net, артистка порадувала шанувальників новою порцією фото з відпочинку. Нещодавно Лорак полетіла з Росії, де вона живе і працює в останні роки, і зараз насолоджується відпочинком на сонячному курорті. Співачка рідко ділиться в соцмережах особистою інформацією, тому навмисно не залишає на знімках геолокацію.

На нових кадрах Лорак явно позувала в доглянутому дворику готелю. Зірка демонструвала фігуру в роздільному купальнику без лямок кольору хакі. Пейзаж на тлі не міг не привернути до себе увагу: за спиною у Лорак виднілися густорастущіе Пальми, зелений газон і блакитне небо.

Втім, у підписі до фото співачка вирішила поговорити не про відпочинок, а про роботу. Вона написала про свою нову пісню.

"Попереду стільки цікавого ... "Материк" вже підкорює всі чарти, а завтра ми з Артемом Качором вперше презентуємо наш дует на радіо", - повідомила артистка.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Ну просто красуня завжди нереальна", "Боже мій скільки ж можна оголятися. Вже не знає, чим привернути увагу", "просто Богиня! Ось створює ж Бог, Коли хоче створити щось прекрасне в цьому світі", "Королева ж, ну!", "Русалка", "фігурка Бомбічна", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ані Лорак в купальнику з блискітками здивувала формами і засмагою.

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