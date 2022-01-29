Певица Ани Лорак (Каролина Куек) спела в дуэте песню с Артемом Качером, на что сразу же отреагировал Сергей Лазарев.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является успешной певицей из Украины, которая недавно отправилась на отдых. А на днях звезда презентовала совместную работу с Артером Качером. Как оказалось, звезды записали песню под названием "Материк". Как отметила певица, данного дуэта бы не было, если бы не солист группы Artik & Asti. А на новых сторис Каролина сделала репост со странички Сергея Лазарева.

"Каролина! Я, конечно, ревную, но поздравляю с дуэтом", - написано было под обложкой песни "Материк", где была Лорак и Качер.

"Спасибо, дорогой", - ответила Каролина и поставила смайлик в виде красного сердечка.

А до этого звезда поблагодарила всех:

"Дорогие друзья, спасибо всем, кто слушает нашу совместную песню материк. Спасибо за ваши теплые слова".

Напомним, невеста экс-мужа Ани Лорак в крошечном купальнике устроила пляжные танцы с подружкой

Также Politeka сообщала, что экс-муж Ани Лорак пофлиртовал с другими женщинами прямо на глазах у невесты

А еще Politeka писала, что невеста экс-мужа Ани Лорак выставила свои формы на пляже, вызвав восхищение



