Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является успешной певицей из Украины, которая недавно отправилась на отдых. А на днях звезда презентовала совместную работу с Артером Качером. Как оказалось, звезды записали песню под названием "Материк". Как отметила певица, данного дуэта бы не было, если бы не солист группы Artik & Asti. А на новых сторис Каролина сделала репост со странички Сергея Лазарева.
"Каролина! Я, конечно, ревную, но поздравляю с дуэтом", - написано было под обложкой песни "Материк", где была Лорак и Качер.
"Спасибо, дорогой", - ответила Каролина и поставила смайлик в виде красного сердечка.
А до этого звезда поблагодарила всех:
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"Дорогие друзья, спасибо всем, кто слушает нашу совместную песню материк. Спасибо за ваши теплые слова".
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