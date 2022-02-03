Как пишет Politeka.net, артистка порадовала поклонников новой порцией фото с отдыха. Недавно Лорак улетела из России, где она живет и работает в последние годы, и сейчас наслаждается отдыхом на солнечном курорте. Певица редко делится в соцсетях личной информацией, поэтому намеренно не оставляет на снимках геолокацию.

На новых кадрах Лорак явно позировала в ухоженном дворике отеля. Звезда демонстрировала фигуру в раздельном купальнике без лямок цвета хаки. Пейзаж на фоне не мог не привлечь к себе внимание: за спиной у Лорак виднелись густорастущие пальмы, зеленый газон и голубое небо.

Впрочем, в подписи к фото певица решила поговорить не об отдыхе, а о работе. Она написала о своей новой песне.

«Впереди столько интересного… «Материк» уже покоряет все чарты, а завтра мы с Артемом Качером впервые презентуем наш дуэт на радио», - сообщила артистка.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Ну просто красотка всегда нереальная», «Боже мой сколько же можно оголяться. Уже не знает, чем привлечь внимание», «Просто Богиня! Вот создаёт же Бог, когда хочет создать что-то прекрасное в этом мире», «Королева же, ну!», «Русалка», «Фигурка Бомбическая», - пишут люди.

Напомним, Ани Лорак в купальнике с блестками изумила формами и загаром.

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