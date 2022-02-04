Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес встигла за багато років кар'єри прославитися не тільки як співачка, але і актриса. Перед виходом комедії, в якій вона знялася в головній ролі і перетворилася на навіжену наречену, артистка весь час інтригує соцмережі.

Кінострічка називається» Виходь за мене", маючи на увазі романтичну історію. До виходу залишилося кілька днів, тому Лопес всіляко нагадує про прем'єру. Про неї йшлося з грудня, після завершення останніх сцен.

Як можна помітити, на нових кадрах Дженніфер також показала і себе в усій красі в джинсовому костюмі і прикрила зайве сумочкою.

"Готові сказати * так*? 💓💓💓» - писати Лопес під новими кадрами.

«Ми кажемо «так» всьому цьому 💍; Не кращий наряд 😢; Гей, добрий ранок😘; результат очевидний; Латина Ермоса❤️🔥; вона ніби грає з нами😘 есквайр🔥; Я тебе кохаю❤️; Будьте красивими, будьте стильними і любіть себе ❤️❤️ти така красива!!! 🤍 ; Королева!!!».

Також на своїй сторінці в Instagram артистка звернулася до своїх фанатів, показавши відео зі своїх виступів, яке чергується з моментами, де її шанувальники танцюють.

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