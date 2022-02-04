52-летняя артистка впечатлила простым образом в джинсовом костюме, не забыв показать и сумочку.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес успела за многие годы карьеры прославиться не только как певица, но и актриса. Перед выходом комедии, в которой она снялась в главной роли и превратилась в взбалмошную невесту, артистка все время интригует соцсети.

Кинолента называется «Выходи за меня», подразумевая романтическую историю. До выхода осталось несколько дней, поэтому Лопес всячески напоминает о премьере. О ней говорилось с декабря, после завершения последних сцен.

Как можно заметить, на новых кадрах Дженнифер также показала и себя в всей красе в джинсовом костюме и прикрыла лишнее сумочкой.

«Готовы сказать *Да*? 💓💓💓» - пишет Лопес под новыми кадрами.

«Мы говорим «да» всему этому 💍; Не лучший наряд 😢; Эй, доброе утро😘; результат налицо; Латина Эрмоса❤️‍🔥; она будто играет с нами😘 эсквайр🔥; Я люблю тебя❤️; Будьте красивыми, будьте стильными и любите себя ❤️❤️ты такая красивая!!! 🤍; Королева!!!».

Также на своей странице в Инстаграм артистка обратилась к своим фанатам, показав видео со своих выступлений, которое чередуется с моментами, где её поклонники танцуют.

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