Як передає Politeka.net, популярна співачка Ольга Полякова стала наставником у новому 12-му сезоні проекту"Голос країни". Також тренерами проекту стали Надя Дорофєєва, Потап і Святослав Вакарчук. Під час прямого ефіру, який співачка вела в Instagram з відомим продюсером Володимиром Завадюком, розповіла, чого боялася прийшовши на "Голос країни" і яким насправді виявився Святослав Вакарчук (щоб подивитися ефір повністю, доскролльте до кінця сторінки).

"Коли я йшла на "Голос країни", то дуже боялася Святослава Вакарчука", - зізналася Ольга Полякова.

Полякова розповіла, що є прихильницею групи "Океан Ельзи" і часто відвідувала їх концерти. Через це їй здавалося, що він зверхньо може ставитися до неї.

"Зі Святославом Я близько десяти років ходила в один спортзал. Ми щоранку віталися, а після тренувань прощалися, і більше у нас не було нічого спільного. Але на зйомках ми дуже зблизилися, він виявився дуже зворушливим і крутим чоловіком. Я подарувала йому сир, який приготувала своїми руками", - розповіла Полякова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією ефіру: "Оля, я за вас", "Завжди дивлюся вас, ви відкрита і дивилася вас. У нас такі таланти в нашій улюбленій Україні", "Оля ви на Голосі найкраща. Подивіться ваша команда переможе! Удачі!", "Дуже цікаво було. І щиро. Спасибі за ефір", "Тільки через вас і дивлюся", "Полякова суперська! дуже подобається вона ! Умничка!", "Оля, ви розумна, грамотна, з великим почуттям гумору, пряма, дуже цікава особистість, все шоу з вами просто вогонь. Дуже хочеться бути схожою на вас) ви ці шоу проживаєте через себе і це відчувається. Де Ви, там і рейтинги)".

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