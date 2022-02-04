Співачка Оля Полякова записала нові сторі, показавши, на які кардинальні зміни в зовнішності вона пішла.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова не тільки популярна українська співачка, а й детектив шоу "Маска", а також тренер вокального проекту "Голос країни". Зірка не забуває і про соціальні мережі, де цього разу в сторіс Instagram показала, як змінила свою зовнішність.

На сторіс зірка сиділа в ефектній сукні в гримерці. Артистка вже була з укладанням і макіяжем.

"Хлопці, дивіться, Анжела мені зробила новий ніс. Іди в кадр, Анджела. Як ти зробила мені таку пластику носа. О Боже, а зуби. Ти що, мені і зуби зробила?",- запитала зірка.

На наступному сторіс Полякова влаштувала ефектну фотосесію з Наталією Могилевською. Зірка опублікувала чотири знімки, на яких можна побачити розкішні образи співачок. Якщо Оля була в чорному, то Наталя вирішила використовувати червоний колір.

Нагадаємо, Полякову кличуть на Євробачення, продюсер співачки розкрив подробиці

А ще Politeka писала, що Полякова змусила танцювати Дорофєєву після конфліктів на "Голосі країни"

Також Politeka повідомляла, що Оля Полякова розповіла про ставлення до неї Вакарчука на "Голосі країни"