Як пише Politeka.net, Оля Полякова не тільки популярна українська співачка, а й детектив шоу "Маска", а також тренер вокального проекту "Голос країни". Зірка не забуває і про соціальні мережі, де цього разу в сторіс Instagram показала, як змінила свою зовнішність.
На сторіс зірка сиділа в ефектній сукні в гримерці. Артистка вже була з укладанням і макіяжем.
"Хлопці, дивіться, Анжела мені зробила новий ніс. Іди в кадр, Анджела. Як ти зробила мені таку пластику носа. О Боже, а зуби. Ти що, мені і зуби зробила?",- запитала зірка.
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На наступному сторіс Полякова влаштувала ефектну фотосесію з Наталією Могилевською. Зірка опублікувала чотири знімки, на яких можна побачити розкішні образи співачок. Якщо Оля була в чорному, то Наталя вирішила використовувати червоний колір.
Нагадаємо, Полякову кличуть на Євробачення, продюсер співачки розкрив подробиці
А ще Politeka писала, що Полякова змусила танцювати Дорофєєву після конфліктів на "Голосі країни"
Також Politeka повідомляла, що Оля Полякова розповіла про ставлення до неї Вакарчука на "Голосі країни"