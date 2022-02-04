Співачка Alina Pash після скандалів на Нацвідборі, де першою суддею стала Тіна Кароль, показала пісню для "Євробачення-2022".

Як пише Politeka.net, Alina Pash - відома українська співачка, яка зараз бере участь у Нацвідборі на Євробачення 2022. Але без скандалів не обійшлося, адже нібито артистка відвідувала Крим в 2015 році, що порушує правила Нацвідбору на "Євробачення-2022", а також із групою Kalush. А тепер зірка презентувала пісню для "Євробачення", яка називається" Тіні Забутих Предків/Shadows of Forgotten Ancestors", фрагмент якої опублікували в Instagram "Євробачення.юа".

"Alina Pash битиметься в Національному відборі - 2022 з треком "Тіні Забутих Предків/Shadows of Forgotten Ancestors", - було написано в пості.

Фанати почали активно обговорювати пісню:

"Нудно для Євробачення", "Перемога, поки найкраща з усіх, яких є", " слухайте її повністю! 100 з 100. Тут виклали вирваний з контексту шматок, навіть не Приспів, тому складно оцінити", "Нудно і нецікаво... дуже слабо. Особливо після Go_a", " слабенько ..після Go_A не дуже".

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