Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук рассказал, кто должен поехать на Евровидение от Украины, поделившись в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным украинским телеведущим, который в прошлом году снимался в "Маске" и "Співають всі". Звезда решил прокомментировать скандалы вокруг Нацотбора на Евровидении, где Alina Pash ездила в Крым, а LAUD был исключен из-за песни, которая была представлена еще в 2018 году. Мнением Остапчук поделился в своем сторис Инстаграм.

"В связи с последними громкими событиями нацотбора на Евровидение - мое личное предложение. Отправить от Украины "Скандал", - написал Остапчук.

"Я могу конкурс провести - итальянский выучу за 2 месяца", - добавил Владимир.

Стоит отметить, что "Скандал" - участница шоу "Маска", которая эпатажно выступила во втором сезоне и добралась до финала, где уступила место "Жирафе". Как оказалось, за маской пряталась кума судьи проекта Дзидзьо Ольга Цибульская.

Напомним, жена Остапчука, которая тратит 60 тысяч гривен в месяц, вызверилась на украинцев

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего «Маски» Остапчука в одном полотенце удивила шалостями без мужа

Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук показал, где раньше жил в Канаде, и ошарашил ценами