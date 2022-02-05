Надія Мейхер заговорила про чуттєвість і емоції через зміни в людських життях.

Як пише Politeka.net, в Instagram Надія Мейхер є активною користувачкою Instagram, де часто викладає кадри з чуттєвих фотосесій і розповідає про свої будні. Також співачка почала займатися дизайном одягу.

Не дивлячись на зайнятість, не забуває Мейхер і про творчість, періодично публікуючи вірші або рядки з різних творів. Цього разу під ніжним фото в чорно-білій обробці Надія представила вірш, який публікувала минулого року.

"Шикарне монохромне фото🙌; неймовірно!!!❤ ; Дуже красиво 😍; Люблю це божественне тіло!❤ ; Богиня любові і краси; гідно дорослішає жінка 😍; померти одним і народитися новим в наступний момент❤️; Надя це неможливо вмирати і заново народжуватися", - пишуть в мережі.

Також Мейхер опублікувала чуттєве фото, яке звело шанувальників з розуму. Співачка постала в сукні з величезними вирізами, яке залишило відкритими її тендітні плечі. Артистка спокусила публіку, прийнявши спокусливу позу, а напівпрозоре мереживо додало образу особливого шарму.

Як відомо, Мейхер є засновницею власного бренду одягу. Вона не тільки придумує вбрання, але і регулярно демонструє їх на собі.

Нагадаємо, що Надія Мейхер зачарувала чуттєвим виглядом у сукні з пір'ям:»Богиня любові".

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