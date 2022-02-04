Як передає Politeka.net, Дмитро Дікусар є популярним танцюристом і хореографом. На останніх "Танцях з зірками" він посів друге місце разом зі своєю партнеркою Ольгою Харлан. Як відомо, Дікусар давно не з'являвся в соціальних мережах. Цього разу танцюрист на своїй сторінці в Instagram розповів, куди він пропадав.

"Сиджу читаю контракт і розмірковую, Як вас повеселити Цієї весни. Але, раптом, знаходжу пункт, де я повинен зобов'язатися "строго стежити за своїм психічним станом"…

І тут у мене виникло внутрішнє питання, а чи можливо бути впевненим у тому, що дах не з'їде! У наш той неспокійний час…

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P. S. Я живий, здоровий і відмінно перезавантажився! Чого і Вам бажаю!!🤗

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P. P. S. у сторіс ви можете побачити, як не безпечно вдихати аромат чужої страви ... всім щастя і гармонії!", — розповів Дмитро Дікусар.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Бережіть себе!", "Що б повеселитися аж до осені потрібно чекати? Давайте раніше", "Дмитро, а може нам і не вистачає від вас трохи божевілля? Так, викреслюйте цей пункт", "Так і не відкрили секрет як і де будете веселити нас цієї весни", "І вам щастя і радісної весни, Дмитро!"

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