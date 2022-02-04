Как передает Politeka.net, Дмитрий Дикусар является популярным танцором и хореографом. На последних "Танцях з зірками" он занял второе место вместе со своей партнершей Ольгой Харлан. Как известно, Дикусар давно не появлялся в социальных сетях. На этот раз танцор на своей странице в Инстаграм рассказал, куда он пропадал.

"Сижу читаю контракт и размышляю, как вас повеселить этой Весной. Но, вдруг, нахожу пункт, где я должен обязаться «строго следить за своим психическим состоянием»…

И тут у меня возник внутренний вопрос, а возможно ли быть уверенным в том, что крыша не съедет! В наше то неспокойное время…

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P.S. Я жив, здоров и отлично перезагрузился! Чего и вам желаю!!🤗

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P.P.S. В сторис вы можете увидеть, как не безопасно вдыхать аромат чужого блюда…Всем счастья и гармонии!", — рассказал Дмитрий Дикусар.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Берегите себя!", "Что б повеселиться аж до осени нужно ждать? Давайте раньше", "Дмитрий, а может нам и не хватает от вас немного безумия? Так, вычёркивайте этот пункт", "Так и не приоткрыли секрет как и где будете веселить нас этой весной", "И вам счастья и радостной весны, Дмитрий!"

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