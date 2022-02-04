Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, якого називають "повелителем вовчиць", поділився у своєму Instagram чарівними кадрами з нової фотосесії.

На знімках Олег зображений в красивій затишній кімнаті, яка може бути готельним номером, він сидить за столом і позує фотографу. Перед камерою артист з'явився в стильному вбранні – на ній темні штани, світла футболка і чорна шкіряна косуха. Виглядає він в цьому образі впевнено і просто чарівно.

У підписі до публікації Винник написав: "Пісня – це не цегла, хоча, і її також потрібно класти з любов'ю. Те ж саме і в творчості – артист повинен перебувати в стані щастя, коли щось створює".

"Вовчиці" просто без розуму від нових фотографій кумира, його засипають компліментами в коментарях: "Будь щасливий", "Вау", "Який погляд", "Слів немає, тільки щастя", "Красивий", "А щастя буває різне. Скучили дуже вже", "Спасибі, що ти є. Люблю", "Ви щасливим створюєте свої шедеври, які нам допомагають стати щасливішими, усміхненішими і спокійнішими!", "О Боже, який гарний", "Ти найкращий".

Нагадаємо, Винник несподівано заговорив про те, що на нього справило величезне враження: "Я прозрів...".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник убив наповал новим фото, змусивши "вовчиць" пищати від захвату: "Дайте швидше вогнегасник".

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