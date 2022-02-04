Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник, которого называют "повелителем волчиц", поделился в своем Instagram очаровательными кадрами из новой фотосессии.

На снимках Олег запечатлен в красивой уютной комнате, которая может быть отельным номером, он сидит за столом и позирует фотографу. Перед камерой артист появился в стильном наряде – на ней темные брюки, светлая футболка и черная кожаная косуха. Выглядит он в этом образе уверенно и просто неотразимо.

В подписи к публикации Винник написал: "Песня – это не кирпич, хотя, и его также нужно класть с любовью. То же самое и в творчестве – артист должен находиться в состоянии счастья, когда что-то создает".

"Волчицы" просто без ума от новых фотографий кумира, его засыпают комплиментами в комментариях: "Будь счастлив", "Вау", "Какой взгляд", "Слов нет, только счастье", "Красивый", "А счастье бывает разное. Соскучились очень уже", "Спасибо, что ты есть. Люблю", "Вы счастливым создаете свои шедевры, которые нам помогают стать счастливее, улыбчивее и спокойнее!", "О Боже, какой красивый", "Ты лучший".

Напомним, Винник неожиданно заговорил о том, что на него произвело огромное впечатление: "Я прозрел...".

Как сообщала Politeka, Олег Винник сразил наповал новым фото, заставив "волчиц" пищать от восторга: "Дайте скорее огнетушитель".

Также Politeka писала, что Олег Винник закружил свою "тайную жену" в нежном танце, фанаты не смолчали: "Самая красивая женщина".