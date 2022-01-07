Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных певице Таюне, которую называют "тайной женой" Олега Винника, и которая поет у него на бэк-вокале, опубликовали интересное видео с этой парочкой. В ролике звучит романтическая песня о цветных снах, а на кадрах можно увидеть красотку Таисию и ее покровителя Винника.

В ролике Таюне запечатлена в разных образах на разных сценах, видно, что она полностью отдается работе и поет с душой, и всегда безупречно выглядит. На некоторых кадрах певицу можно заметить с Олегом Винником, который закружил ее в нежном танце. Они выглядят, как влюбленная пара.

В подписи к публикации написали: "Эти сны". А поклонник не стали молчать и тут же принялись комментировать видео: "Люблю эту песню видео очень красивое😍", "Тая. Самая красивая женщина. И. Самая. Нежная. Как. Роза. Спасибо вам огромное за. Классное видео❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Моя квіточка 🌺 найдорожча 💋. ❤️ Сонечко моє відео суперове. ❤️", "Люблю тебе Таюнчик❤️❤️❤️", "Молодець, а пісня просто 😍😍😍😍😍", "Таюне очень красивая", "🔥🔥🔥❤️❤️".

Напомним, Полякова неожиданно показала "тайную жену" Олега Винника в купальнике: "Дорогая…".

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