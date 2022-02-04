Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 25-річна майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка стала популярною в соціальних мережах після перемоги у 10 сезоні реаліті шоу "Холостяк" з Максимом Михайлюком, часто розповідає шанувальникам про себе. Хоча стосунки з Михайлюком у Даші не склалися, за нею в Instagram слідкує 270 тисяч людей.

Цього разу Даша Ульянова без сорому розповіла шанувальникам, що трохи погладшала.

"Я сьогодні вперше за великий проміжок часу побачила цифру на вагах 61 кілограм. Це для мене дуже багато", - сказала Даша.

Дівчина не приховує, що дозволяла собі смачно поїсти наніч, але не очікувала, що настільки набере вагу.

"Я не буду нічого приховувати, якщо наїлася дуже сильно наніч. Напилася, наїлася. Піца, суп, ще щось, але це ж не 61. Це не годиться. З цим треба щось робити", - сказала Ульянова.

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