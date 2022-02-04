Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка, телеведуча і переможниця одного з сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радує свою величезну аудиторію в Instagram яскравими фото і відео з життя. І хоча стосунки з головним героєм Максим Михайлюком у Даші не склалися. Її популярність стрімко підскочила після участі в шоу. Переможницю "Холостяка" навіть покликали працювати ведучою на один з українських музичних каналів.

У нових сторіс дівчина похвалилася стильним образом.

Даша Ульянова позувала в чорній сукні з великим білим коміром. Талію вона підкреслила шкіряним корсетом з ременем. На голові у блогерші був картатий берет. Образ вона доповнила масивними прикрасами.

А ось макіяж Даша Ульянова до такого вбрання зробила легкий, підкресливши риси обличчя.

"Нудьгували?» - звернулася переможниця "Холостяка" до своїх фоловерів.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова пригадала своє життя в інтернаті: "були воші"

Як повідомляла Politeka, заплакана переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла, що сталося: "якби я якось могла допомогти..."

Також Politeka писала, що Ульянова розповіла, з ким зараз живе і про свою пластику: "займаюся..."