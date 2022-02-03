Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка перемогла на шоу "Холостяк" показала, як домагається своєї прекрасної форми.

Як повідомляє Politeka.net, Даша Ульянова прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проекті з іншою дівчиною, і вони вирішили розійтися.

Тим не менш Даша Ульянова завоювала популярність і навіть стала телеведучою на одному з каналів.

Нещодавно Даша Ульянова зізналася, що не задоволена своєю фігурою і вирішила схуднути, щоб повернутися до своєї бажаної ваги. Також дівчина періодично ділиться кадрами своїх тренувань, які користуються популярністю серед її фоловерів.

Нове відео занять Даша Ульянова у залі опублікував її тренер, а вона зробив репост у своїх сторіс. Схоже, дівчина зайнялася прокачуванням стегон і сідниць.

"Дисципліна і сталість на довгому проміжку часу, ключ до вирішення багатьох проблем, і не тільки в спорті але і в житті в цілому", - зазначив він.

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