Як повідомляє Politeka.net, Даша Ульянова прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проекті з іншою дівчиною, і вони вирішили розійтися.
Тим не менш Даша Ульянова завоювала популярність і навіть стала телеведучою на одному з каналів.
Нещодавно Даша Ульянова зізналася, що не задоволена своєю фігурою і вирішила схуднути, щоб повернутися до своєї бажаної ваги. Також дівчина періодично ділиться кадрами своїх тренувань, які користуються популярністю серед її фоловерів.
Нове відео занять Даша Ульянова у залі опублікував її тренер, а вона зробив репост у своїх сторіс. Схоже, дівчина зайнялася прокачуванням стегон і сідниць.
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"Дисципліна і сталість на довгому проміжку часу, ключ до вирішення багатьох проблем, і не тільки в спорті але і в житті в цілому", - зазначив він.
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