Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною українською танцівницею та переможницею шоу "Танці з зірками". А минулого року зірку запросили стати хореографом-постановником грузинських "танців з зірками". Але танцівниця вже повернулася до Києва і на нових сторіс в Instagram показала, чому вирішила зняти номер в готелі.
На кадрах Ілона показала свої ноги і чоловіка, який дивився новини по телевізору.
"Втекли з дому в готельчик, просто побути удвох. Батьки з дітками нас точно зрозуміють. Після 13 років спільного життя номер в готелі потрібен для спокійного перегляду новин, тиші і коли їси, ніхто на вушко не кричить кожні п'ять хвилин "мам", "мам", "мам", - написала Ілона.
Після цього зірка показала, чим ще порадувала себе з чоловіком.
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"Сьогодні відпочиваємо від кухні і просто насолоджуємося ресторанним меню", - написала зірка.
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