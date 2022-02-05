Танцівниця Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", поїхала з дому, знявши номер в готелі.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною українською танцівницею та переможницею шоу "Танці з зірками". А минулого року зірку запросили стати хореографом-постановником грузинських "танців з зірками". Але танцівниця вже повернулася до Києва і на нових сторіс в Instagram показала, чому вирішила зняти номер в готелі.

На кадрах Ілона показала свої ноги і чоловіка, який дивився новини по телевізору.

"Втекли з дому в готельчик, просто побути удвох. Батьки з дітками нас точно зрозуміють. Після 13 років спільного життя номер в готелі потрібен для спокійного перегляду новин, тиші і коли їси, ніхто на вушко не кричить кожні п'ять хвилин "мам", "мам", "мам", - написала Ілона.

Після цього зірка показала, чим ще порадувала себе з чоловіком.

"Сьогодні відпочиваємо від кухні і просто насолоджуємося ресторанним меню", - написала зірка.

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