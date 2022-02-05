Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является успешной украинской танцовщицей и победительницей шоу "Танці з зірками". А в прошлом году звезду пригласили стать хореографом-постановщиком грузинских "Танцев со звездами". Но танцовщица уже вернулась в Киев и на новых сторис в Инстаграм показала, почему решила снять номер в отеле.

На кадрах Илона показала свои ноги и мужа, который смотрел новости по телевизору.

"Сбежали из дома в отельчик, просто побыть вдвоем. Родители с детками нас точно поймут. После 13 лет совместной жизни номер в отеле нужен для спокойного просмотра новостей, тишины и когда ешь, никто на ушко не кричит каждые пять минут "мам", "мам", "мам", - написала Илона.

После этого звезда показала, чем еще порадовала себя с мужем.

"Сегодня отдыхаем от кухни и просто наслаждаемся ресторанным меню", - написала звезда.

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