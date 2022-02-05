Як пише Politeka.net, Олександр Стоянов є успішним танцюристом балету і чоловіком Катерини Кухар, яка судить проект "Танці з зірками". Зірка дав інтерв'ю для AGASI, в якому розповів про поповнення в родині.

Як виявилося, нещодавно у дочки Олександра і Катерини було день народження, тому сім'я вирішила подарувати малятку собачку.

"Я їй сьогодні подарував собачку. Масенького, 700 грам. Вона два роки просила собаку. Вона коли зі мною гуляє по парку, вона гладить кожну собаку, будь-яку, від найменшої до найбільшої. І я ось подумав, що пора дитині зробити щастя. Ніхто про це не знав, Катя не знала, для всіх це був шок. О 8 ранку мені привезли собаку, але буквально 20 хвилин і Катя не випускала цю собачку з рук. Говорила, у нас в родині поповнення, ще одна дитина, вона називає його дитина".

Також зірка розповів, чи буде ще одна дитина в сім'ї.

"Чесно, я хочу, але враховуючи графік наш, нам потрібно доопрацювати рік, півтора, може бути два, саме балет. Тому що зараз піти в декрет Каті, це потім складно буде повернутися...",- розповів Стоянов.

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