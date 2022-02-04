Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 38-річний український телеведучий Григорій Решетнік опублікував відео, у якому розповів про новий сезон реаліті-шоу "Холостяк".

На відео Решетнік був одягнений у пальто, джинси та білі кеди, попри те, що на вулиці було -6°C. У руках ведучий тримав стаканчик з гарячим напоєм.

Решетнік розповів, коли прем'єра 12 сезону.

"Ну що, мінус 6 на вулиці, а я, бачите, в ось таких стильних кросівочках і все це для вас, тому що вже 4 березня найромантичніша, найкрутіша прем'єра цієї весни - "Холостяк" на "СТБ" і ми працюємо майже цілодобово", - сказав Григорій Решетнік.

Як відомо, головним героєм 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" став бізнесмен з Маямі Олександр Топольський, який сам родом зі Львова. Чоловік повернувся в Україну в пошуках кохання.

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