Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 38-річний український телеведучий Григорій Решетнік опублікував відео, у якому розповів про новий сезон реаліті-шоу "Холостяк".
На відео Решетнік був одягнений у пальто, джинси та білі кеди, попри те, що на вулиці було -6°C. У руках ведучий тримав стаканчик з гарячим напоєм.
Решетнік розповів, коли прем'єра 12 сезону.
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"Ну що, мінус 6 на вулиці, а я, бачите, в ось таких стильних кросівочках і все це для вас, тому що вже 4 березня найромантичніша, найкрутіша прем'єра цієї весни - "Холостяк" на "СТБ" і ми працюємо майже цілодобово", - сказав Григорій Решетнік.
Як відомо, головним героєм 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" став бізнесмен з Маямі Олександр Топольський, який сам родом зі Львова. Чоловік повернувся в Україну в пошуках кохання.
Раніше Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостяка" Решетніка засвітилася в обіймах чоловіка на відпочинку: "Припиняйте...".
Нагадаємо, що Кароль, Нікітюк, Мішина і не тільки, українці обрали головну "холостячку" країни: "Однозначно...".
Також Politeka писала, що новий "Холостяк" Топольський розлютив видом в новому ролику перед шоу: "Занадто солодкий... Що всередині?".