Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, шоумен, ведучий усіх сезонів шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник, який разом з дружиною-красунею Христиною ростить трьох синів, показав у своєму Instagram закулісся зйомок. Судячи з фото, це були зйомки не "Холостяка", а чогось іншого.

На чорно-білих знімках Григорій зображений в просторій кімнаті, декорованої під кухню, також крім нього видно багато знімальної техніки і людей зі знімальної групи. Сам Решетник з'явився в кадрі в просто "домашньому" образі - на ньому спортивні штани, гольф і кардиган.

У підписі до фотографій Григорій написав: "RG". А користувачі тут же почали коментувати його нові фотографії: "Ну просто красень! 😍🔥", "🙌👏👏👏🔥🔥🔥👏", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красивий", "Такий серйозний".

Нагадаємо, Дружина ведучого "Холостяка" Решетника розповіла, що потрібно обов'язково зробити сьогодні: "Ідеальний день, щоб...".

Як повідомляла Politeka, Ведучий "Холостяка" Решетник показав, як розважається з дружиною: "Будьте щасливі".

Також Politeka писала, що Ведучий "Холостяка" Решетник дав настанову, як поводитися з жінками: "Буде вам щастя".