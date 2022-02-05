Як пише Politeka.net, 16-річна Махати - дочка Олі Полякової, яка вже пішла по стопах зіркової мами і стала солісткою нової панк-рок групи. Також дівчина активно веде блоги в соціальних мережах, де за нею стежать десятки тисяч українців. В цей раз Маша вирішила похвалитися фігурою в купальнику, опублікувавши нові сторіс в Instagram.

На новому знімку дочка Полякової стояла в червоному купальнику на завязочках. Маша стояла перед дзеркалом, вражаючи підтягнутою фігурою і ефектними ніжками, які успадкувала від мами.

"Скоро фоточки в новому купальнику...",- підігріла дочка Полякової інтерес до майбутніх своїх публікацій.

Після цього Маша зробила репост своєї публікації, де була в ефектному образі. Дочка Полякової одягла піджак з сорочкою і краваткою, вражаючи модним луком.

Нагадаємо, дочка Полякової радикально змінила імідж, ставши схожою на Моніку Беллуччі

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