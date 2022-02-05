Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша - дочь Оли Поляковой, которая уже пошла по стопам звездной мамы и стала солисткой новой панк-рок группы. Также девушка активно ведет блоги в социальных сетях, где за ней следят десятки тысяч украинцев. В этот раз Маша решила похвастаться фигурой в купальнике, опубликовав новые сторис в Инстаграм.
На новом снимке дочь Поляковой стояла в красном купальнике на завязочках. Маша стояла перед зеркалом, впечатляя подтянутой фигурой и эффектными ножками, которые унаследовала от мамы.
"Скоро фоточки в новом купальнике...", - подогрела дочь Поляковой интерес к будущим своим публикациям.
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После этого Маша сделала репост своей публикации, где была в эффектном образе. Дочь Поляковой надела пиджак с рубашкой и галстуком, впечатляя модным луком.
Напомним, дочь Поляковой радикально сменила имидж, став похожей на Монику Беллуччи
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