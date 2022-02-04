Відома блогерка і переможниця одного з сезонів шоу "Холостяка" Анна Богдан поділилася з фанатами, як себе почуває.

Як повідомляє Politeka.net, обраниця головного героя шоу "Холостяк" Михайла Заливако блогерша Анна Богдан часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала чарівному чорно-біле фото, а в підписі до нього розповіла про своє самопочуття.

Справа в тому, що днями Анна зізналася, що прихворіла, у неї піднялася температура і довелося лікувати хворе горло. Тепер же красуня розповіла, що практично не вилазить з ліжка і багато спить.

"Чорно-білий настрій. Хотіла написати пост, але сьогодні просто немає сил... Цілодобово включений телевізор, і на тлі прокручуються серіали. Між серіями я прокидаюся і знову засинаю. Може, щось не те дивлюся? Порадьте який кльовий серіал? Я сподіваюся може він буде настільки цікавий, що я", - поділилася Богдан у підписі до фотографії.

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