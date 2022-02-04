Известная блогерша и победительница одного из сезонов шоу "Холостяка" Анна Богдан поделилась с фанатами, как себя чувствует.

Как сообщает Politeka.net, избранница главного героя шоу "Холостяк" Михаила Заливако блогерша Анна Богдан часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очаровательном черно-белое фото, а в подписи к нему рассказала о своем самочувствии.

Дело в том, что на днях Анна призналась, что приболела, у нее поднялась температура и пришлось лечить больное горло. Теперь же красотка рассказала, что практически не вылезает из постели и много спит.

"Черно-белое настроение. Хотела написать пост, но сегодня просто нет сил… Круглые сутки включен телевизор, и на фоне прокручиваются сериалы. Между сериями я просыпаюсь и опять засыпаю. Может, что-то не то смотрю? Посоветуйте какой клевый сериал? Я надеюсь может он будет настолько интересный, что я", - поделилась Богдан в подписи к фотографии.

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