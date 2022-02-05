Як передає Politeka.net, Степан Казанін є не тільки відомим ведучим, а й популярним коміком з "Квартал 95". Нарешті він повернувся через кілька тижнів в Україну, де приступив до щільного графіку своєї творчої діяльності. На своїй сторінці в Instagram Казанін опублікував нові Сторіз. На кадрі артист "Квартал 95" показав, як він проводить відпочинок після важкого робочого тижня. На фото він лежить на дивані та дивиться на свого компаньйона - собаку, яку часто показував у своїх соціальних мережах.

"Ваще на расслабоне, п'ятница", - розповів Степан Казанін.

Нагадаємо, нещодавно Степан Казанін і його дружина-красуня Наталя повернулися з Мальдів. Туди вони вирушили на відпочинок після новорічних свят. Звідти вони з дружиною дивували шикарними кадрами на тлі розкішного берега океану.

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