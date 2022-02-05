Як передає Politeka.net, Анна Неплях стала відома завдяки своїй участі в реаліті-шоу "Холостяк". Через кілька років вона взяла участь у конкурсі "Міс Україна-Всесвіт", де отримала перемогу і представляла країну на міжнародному рівні. На своїй сторінці в Instagram Неплях показала себе в модному вбранні. На ній незвичайний піджак з елементами рук, який надітий на тіло без блузки і також чорна міні-спідниця.

"Цей місяць я хочу присвятити расхламлению і реально навчитися жити в мінімалізмі і усвідомлено підходити до покупки речей.



Мене радує той факт, що зараз багато дизайнерів, у тому числі молодих, створюють свої колекції з перероблених матеріалів, підтримуючи # upcycling", - поділилася Анна Неплях.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією, де підтримали її ідею: "це круто! Комісійні магазини дають друге життя речам ♥️ в цьому є багато плюсів)", "Вау-вау, дуже стильний наряд", "класний піджак", " Аня, навіщо ти зробила фото у мене вдома?"

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