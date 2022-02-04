Популярна співачка і новий тренер шоу "Голос країни" Ольга Полякова показала, як перевтілилася перед черговими зйомками.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є популярною співачкою та актрисою. На своїй сторінці в Instagram співачка продемонструвала кардинальне перевтілення перед зйомками. На які саме зйомки вона зібралася, співачка не розкрила. На кадрах на тлі хтось помітив, що Полякова постійно використовує фільтри.

"Ось це ось твій ляльковий фільтр, блін", - кажуть на тлі.

"Ніякого тут фільтра немає. Що ти здаєш мене? Це без фільтра. Все без фільтра. Тільки прокинулася в ліжку. Доброго ранку", — пожартувала Ольга Полякова.

Також, на кадрах співачка показала своє перевтілення. Полякова покрутилася перед камерою в перуці з хвилястим волоссям каштанового кольору.

"Ну що, хлопці...Я напевно пофарбуюся. Як ви вважаєте, мені йде?", — запитала Ольга Полякова.

Нагадаємо, що нещодавно артистка стала новим тренером в 12-му сезоні проєкту "Голос країни".

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