Як пише Politeka.net, успішний бізнесмен Олександр Топольський став новим героєм романтичного шоу і тепер в мережі активно обговорюють не тільки зовнішній вигляд чоловіка, але і новий трейлер з ним.

Не забувають в Instagram також згадати про те, що скоро повинні почати знімати третій сезон шоу "Холостячка" , а в головній ролі хочуть бачити телеведучу Лесю Никитюк. Хоча артистка вже відмовилася від подібних пропозицій, шанувальники все ще пишуть про це.

"Хо-хо - хо-ми, звичайно, не Санта Клаус, але готові порадувати вас відмінними новинами: прем'єра нового сезону "Холостяк" відбудеться 4 березня» - сказано в підписі до кадру.

Під постом розгорілися обговорення:

"Класно 👍, але я сподіваюся що наступною Холостячкою буде Леся Нікітюк, тоді це буде ще класніше і цікавіше буде дивитися); будемо чекати нетерпінням🔥 🔥; краще була б холостячка Нікітюк; круто ❤ ️ Чекаємо; знову вже не цікаво; чекаю з нетерпінням))); де холостяк біжить) це щось😅 🔥; 👏не підведіть з фіналом; дуже красивий Холостяк; чергова фігня знову, нудно; цей шлак ще хтось дивиться?; В першу чергу чекаємо Гришу!!; Хто ще дивиться?».

Раніше в мережі вирішили обговорити, як створювався проморолик головної весняної прем'єри «Холостяк».

У мережі розсудили, що у Алекса є багато, про що мріють українці – кіношне життя, захоплююча робота, вечірки і багато амбіцій. Однак йому не вистачає відносин, тому в ролику хотіли відобразити саме цей момент.

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