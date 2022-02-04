Как пишет Politeka.net, успешный бизнесмен Александр Топольский стал новым героем романтичного шоу и теперь в сети активно обсуждают не только внешний вид мужчины, но и новый трейлер с ним.

Не забывают в Инстаграм также вспомнить о том, что скоро должны начать снимать третий сезон шоу «Холостячка», а в главной роли хотят видеть телеведущую Лесю Никитюк. Хотя артистка уже отказалась от подобных предложений, поклонники все еще пишут об этом.

«Хо-хо-хо - мы, конечно, не Санта Клаус, но готовы порадовать вас отличными новостями: премьера нового сезона "Холостяк" состоится 4 марта» - сказано в подписи к кадру.

Под постом разгорелись обсуждения:

«Классно 👍, но я надеюсь что следующей Холостячкой будет Леся Никитюк, тогда это будет еще класснее и интереснее будет смотреть); Будем ждать нетерпением 🔥🔥; Лучше была бы холостячка Никитюк; Круто ❤️ Ждем; Опять уже не интересно; Жду с нетерпением))); где холостяк бежит) это что-то 😅🔥; 👏не подведите с финалом; Очень красивый холостяк; Очередная фигня опять, скучно; Этот шлак еще кто-то смотрит?; В первую очередь ждем Гришу!!; Кто еще смотрит?».

Ранее в сети решили обсудить, как создавался проморолик главной весенней премьеры «Холостяк».

В сети рассудили, что у Алекса есть многое, о чем мечтают украинцы – киношная жизнь, увлекательная работа, вечеринки и много амбиций. Однако ему не хватает отношений, поэтому в ролике хотели отобразить именно этот момент.

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