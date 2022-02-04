Як повідомляє Politeka.net, 16-річна дочка суперблондинки українського шоу-бізнесу Олі Полякової Маша не перестає епатувати публіку своїми модними експериментами. То вона приміряє епатажні наряди, то співає матюки пісні, то пофарбувала розкішну шевелюру в вогненно-рудий колір. Тепер же юна красуня вразила кардинально новим іміджем.

Знімок Маші Полякової в її новому амплуа опублікували на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram. Як видно, дочка співачки позує у відвертій "шкільній формі" з короткою спідницею, вільною блузкою і об'ємним піджаком, а на шиї у неї оригінальна краватка. Змінилася і зачіска Махати - її волосся частково заплетене в коси, а частково розпущене, а навколо обличчя ними "намальований" візерунок. На обличчі красуні яскравий макіяж з чорними стрілками і яскравою помадою.

Користувачі тут же почали висловлювати свою думку з приводу зовнішності Маші Полякової: "Красуня, правильно, їй же потрібно виділятися по-своєму", "Я думала Моніка Белуччі", "Супер", "Дуже круто виглядає! Нагадує за стилем групу Maneskin. Ці хлопці зараз сучасну молодь надихають", "Красуня", "Таке враження, що мама доплачує цій передачі", "Не красива. Потрібно, як і мама, пластикою підправити", "Жесть", "Кожен божеволіє по-своєму", "Немає слів одні емоції", "Яблуня від яблуні", "Копія мами".

Нагадаємо, Дочка Полякової влаштувала провокацію з непристойною поведінкою, фото: "Напевно, нам поваги зовсім немає".

Як повідомляла Politeka, Дочка Полякової радикально змінила імідж, ставши схожою на Моніку Беллуччі: "Ти просто космос".

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