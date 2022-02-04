Відома співачка і колишня "Холостячка" Злата Огневич вирішила показати, як тепер приводить себе в порядок до весняного сезону.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною виконавицею, яка після фіналу "Холостячки" залишилася одна. Причому після хворобливого розриву з фіналістом, який кинув її без пояснення причин всього через місяць, дівчина тепер уникає теми про відносини.

Зараз Злато віддає перевагу акцентувати увагу на своїх буднях, будинку і тренуваннях. В Instagram артистка часто викладає також і кадри з занять.

Огневич не забула розповісти, що допомагає їй підтримувати себе у формі.

«В кінці тренування це нелегко виконувати, але для преса – те що потрібно. А ще я протягом місяця роблю вакуум живота. Відразу, як прокинулася - один підхід по десять разів. Потім п'ю склянку теплої води і через півгодини снідаю. Я не знаю, як це працює, але порції в їжі зменшилися», - висловилася Злата.

Також в Instagram Злато розповідає, що вже завтра розкриє шанувальникам якусь важливу новину. При цьому сама вона виглядає на відео окриленою і щасливою, видно, що їй аж не терпиться все розповісти.

"Завтра буде дуже класний день, тому що я нарешті зможу поділитися з вами класною новиною, яку я вже не можу тримати в собі. От не можу більше вже. Але до завтрашнього ранку все-таки дотерплю, дочекайтеся", - розповіла Огневич у сторіс.

Нагадавши, Злата Огневич, яку переслідує агресивний фанат, показала, чим займається у ванній: домашні кадри.

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