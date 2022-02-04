Як пише Politeka.net, дружина Юрія Ткача Вікторія після десятирічної перерви повернулася до занять танцями, і поділилася кажрами на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
Вікторія Ткач зазначила, що показати себе такою їй було непросто.
"Виставляю це відео і Жижки трясуться... Господи, невже я така боягузка..?!)) І адже мені не страшна критика або якесь нерозуміння з боку... саме розуміння того, що я настільки оголюю свою душу... і борюся зі своїми ж страхами»,-розповіла вона.
Дружина Юрія Ткача додала, що саме зараз відчула велику потребу знову танцювати.
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"Я 10 років ховала таку себе! 10 років я не відчувала такого бажання відкрити себе таку ... а зараз як ковток свіжого повітря ... мені це прям необхідно!!!🙏 Не знаю, до чого це призведе і призведе взагалі ... але знаю точно одне, потрібно робити так, як відчуваєш і нічого не боятися...» - поділилася дружина артиста.
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