Как пишет Politeka.net, жена Юрия Ткача Виктория после десятилетнего перерыва вернулась к занятиям танцами, и поделилась кажрами на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Виктория Ткач отметила, что показать себя такой ей было непросто.
«Выставляю это видео и поджилки трясутся… Господи, неужели я такая трусиха..?!)) И ведь мне не страшна критика или какое-то непонимание со стороны… Само понимание того, что я настолько оголяю свою душу… И борюсь со своими же страхами», - рассказала она.
Жена Юрия Ткача добавила, что именно сейчас ощутила большую потребность снова танцевать.
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«Я 10 лет прятала такую себя! 10 лет я не чувствовала такого желания открыть себя такую… А сейчас как глоток свежего воздуха… Мне это прям необходимо!!!🙏 Не знаю, к чему это приведёт и приведёт ли вообще… Но знаю точно одно, нужно делать так, как чувствуешь и ничего не бояться…» - поделилась супруга артиста.
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