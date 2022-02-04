Ілона Гвоздьова, яка була учасницею шоу "Танці з зірками", вирішила висловитися про свого чоловіка, який зовсім не медійна людина.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова після участі в танцювальних шоу вирішила трохи присвятити часу і своїй родині. Справа в тому, що через захворювання вона якийсь час не могла вилетіти з Грузії, а тому дуже сумувала за близькими.

Тепер вона ще більше стала розповідати про чоловіка і дітей, а також публікує в соціальних мережах цікаві спільні кадри. Як правило, чоловік Ілони дуже рідко показується на кадрах, тому Ілона вирішила зробити емоційне звернення.

"Так виглядає людина, яка не любить говорити на камеру, завжди залишається за кадром мого творчого життя, абсолютно не медійний і далекий від шоу-бізнесу. Завжди споглядає і підтримує у важку хвилину.

Але заради мене готовий на ВСЕ... Люблю, ціную, поважаю і обожнюю♥️ на які жертви готові Ваші близькі заради вас? Найяскравішу історію зазначу в сторіс😏» - пише Ілона під кадрами.

"Ілоночка, дуже люблю вашу сім'ю. Щастя вам!!!❤ ️ ; Моя невістка,незважаючи на те, що вона розлучилася з моїм братом погодилася жити зі мною і допомагати мені, так як я інвалід дитинства і ходжу на милицях. Вдячна їй шалено; у мене на таке заради Мене не здатний, тому розірвала стосунки. Дуже цінно🙌❤️; Видно, що добра людина у вас чоловік! Такі чоловіки рідкість зараз; ви супер мега круті!!! Щиро рада за вас! Знаю як важливо мати надійного партнера, так як сама щаслива зі своїм чоловіком».

До цього на відео Ілона була в різних образах і підставила виступ Павла Волі.

"У соцмережах стали психологами. Всі розбираються в психології. Всі моделюють ситуації, всі позбавляються від почуття жертви, все складають карти бажань, посилають запити у Всесвіт. Всі закривають гештальти, все роблять афірмації. Всі усвідомлені, всі позбавляються від токсичних відносин, все в потоці, все в моменті, все в ресурсі, всі настільки хочуть стати нормальними, що цокнулися остаточно", - було сказано у відео.

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