Илона Гвоздева, которая была участницей шоу "Танці з зірками", решила высказаться о своем муже, который совсем не медийный человек.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева после участия в танцевальных шоу решила немного посвятить времени и своей семье. Дело в том, что из-за заболевания она какое-то время не могла вылететь из Грузии, а потому очень скучала по близким.

Теперь она еще больше стала рассказывать о муже и детях, а также публикует в социальных сетях интересные совместные кадры. Как правило, супруг Илоны очень редко показывается на кадрах, поэтому Илона решила сделать эмоциональное обращение.

«Так выглядит человек, который не любит говорить на камеру, всегда остаётся за кадром моей творческой жизни, абсолютно не медийный и далёк от шоу-бизнеса. Всегда созерцает и поддерживает в трудную минуту.

Но ради меня готов на ВСЁ… Люблю, ценю, уважаю и обожаю♥️ На какие жертвы готовы ваши близкие ради вас? Самую яркую историю отмечу в сторис😏» - пишет Илона под кадрами.

«Илоночка, очень люблю вашу семью. Счастья вам!!!❤️; Моя невестка, несмотря на то,что она развелась с моим братом согласилась жить со мной и помогать мне, так как я инвалид детства и хожу на костылях. Благодарна ей безумно; У меня на такое ради меня не способен, поэтому разорвала отношения. Очень ценно🙌❤️; Видно, что добрый человек у вас муж! Такие мужчины редкость сейчас; Вы супер мега крутые!!! Искренне рада за вас! Знаю как важно иметь надёжного партнёра, так как сама счастлива со своим мужем».

До этого на видео Илона была в разных образах и подставила выступление Павла Воли.

"В соцсетях стали психологами. Все разбираются в психологии. Все моделируют ситуации, все избавляются от чувства жертвы, все составляют карты желаний, посылают запросы во Вселенную. Все закрывают гештальты, все делают аффирмации. Все осознанные, все избавляются от токсичных отношений, все в потоке, все в моменте, все в ресурсе, все настолько хотят стать нормальными, что чокнулись окончательно", - было сказано в видео.

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